Forza Motorsport 7 – Neuer Ableger enthüllt

Auf der Microsoft E3 Präsentation wurde neben der Xbox One X auch ein neuer Ableger der Forza Motorsport Reihe angekündigt. In Forza Motorsport 7 geht die Reihe eine Partnerschaft mit Porsche ein. Das Spiel wird auf der Xbox One X in 4K und 60fps laufen und HDR unterstützen. Darüberhinaus wird es die größte Sammlung an Ferraris und Lamborghinis der Reihe geben.

Forza Motorsport 7 – E3 2017 – 4K Announce Trailer

Forza Motorsport erscheint am 03. Oktober für Xbox One und Windows 10.

Quelle: Microsoft, Youtube (Xbox)