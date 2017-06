Assassin’s Creed: Origins – 4K Gameplay-Trailer von der E3 2017

Auf der Microsoft E3 Pressekonferenz bestätigte Ubisoft alle lauten Gerüchte um den nächsten Assassin’s Creed Teil mit dem Untertitel Origins. Es wurde ein Ankündigungstrailer und Gameplay zu dem neusten Titel gezeigt. Beides lief auf der Xbox One X in True 4K und mit 60 Frames pro Sekunde. Wie bereits im Vorfeld des Öfteren durch Leaks angekündigt, spielt der neuste Teil der Reihe u.a. in Ägypten.

Das Spiel soll am 27. Oktober 2017 für alle aktuellen Konsolen erscheinen, inkl. der neuen Xbox One X.

Assassin’s Creed: Origins im Reveal-Trailer

4K Gameplay zu Assassin’s Creed: Origins

