Need for Speed: Payback – Spektakuläre Verfolgungsjagd im Gameplaytrailer

Es gibt neues Material zu Need for Speed: Payback von der E3-Pressekonferenz von EA. Und der Trailer hat es in sich. Zum ersten mal sehen wir echtes Gameplaymaterial des neuen Racers, und gezeigt wird eine riskante Mission, in der ein LKW gekapert werden muss.

Action pur auf dem Highway

Der Trailer zeigt eine Mission, in der ein Truck eingeholt werden muss. Dieser wird jedoch hart bewacht, also müssen diese Autos erstmal von der Straße gefegt werden. Need for Speed: Payback wird viele Crashes und Explosionen bieten, das lässt sich aus diesem Trailer schon herauslesen. Wenn man schließlich hinter dem Truck fährt, hüpft eure Kumpanin erst einmal auf dessen Dach, um wenig später ein Auto aus dem LKW zu klauen. Need for Speed: Payback erscheint am 10. November.

Quelle: Need for Speed (Youtube)