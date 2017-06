Madden 18 – Auch American Football kommt jetzt mit Storymodus

Die EA-Pressekonferenz eröffente mit einem Storytrailer zum kommenden Madden 18. American Football ist ja hierzulande nicht besonders beliebt, aber vielleicht ändert sich dies ja mit dem neuesten Teil. Wie der Trailer nämlich zeigt, gibt es im neuesten Ableger jetzt auch einen Storymodus, ähnlich wie in FIFA 17.

Ihr seid Football-Talent Wade

Der Trailer stellt den Hauptcharakter vor, den ihr in Madden 18 spielen werdet. Er heißt Wade und Football ist sein Leben. Ähnlich wie in FIFA 17 werdet ihr als Talent in eine Profimannschaft berufen und müsst euch in der NFL hochspielen. Der Storymodus hört auf den Namen Longshot, ein Ausdruck, welcher im englischen für eine riskante, aber dennoch Erfolg versprechende Chance steht. Madden 18 erscheint am 25. August.

Quelle: EA Sports (Youtube)