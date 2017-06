Bubsy: The Woolies Strike Back – Der kleine Luchs ist wieder da

Sie war nie die erfolgreichste Jump’n’Run-Reihe der Welt. Und trotzdem ist sie eine der bekanntesten, wenn auch aus den falschen Gründen. Die Rede ist von Bubsy, dessen 3D-Auftritt bis heute als eines der schlechtesten 3D-Jump’n’Runs überhaupt gilt, und da vergisst man schnell die 2D-Wurzeln des Franchises. Nun kehrt der kleine Luchs 20 Jahre nach dem 3D-Debakel zurück, und er besinnt sich auf seine Ursprünge.

Zurück zum 2D

Bubsy: The Woolies Strike Back heißt der neue Titel, in dem der Luchs wieder in typischer 2D-Manier durch die Level hüpfen wird. Der 30-sekündige Trailer zeigt schon die ersten typischen 2D-Jump’n’Run-Elemente, die Bubsy bewältigen muss. Der Titel erscheint im September im PSN und auf Steam.

Quelle: accoladegame / Accolade Game (Youtube)