Blizzard – Auf der Gamescom 2017

Die weltweit größte Spielemesse, die Gamescom findet dieses Jahr vom 22. bis 26. August 2017 in Köln statt. Wie jedes Jahr dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Spieleentwickler, Games, Neuvorstellungen und mehr freuen. Das Kalifornische Entwicklerstudio Blizzard Entertaiment wird auch dieses Jahr wieder mit einem großen Stand mit von der Partie sein. So verspricht Blizzard dieses Jahr ihr Bestes Programm abzuliefern, so soll es unter anderem viele spannende Veranstaltungen, eSports und Unterhaltung inklusive der beliebten Tanz- und Cosplaywettbewerbe geben. Natürlich können Besucher am Stand die beliebten Blizzard Spiele Diablo III, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft II und World of Warcraft ausprobieren.

Blizzard verspricht in den nächsten Wochen weitere Infos zur Messe zu veröffentlichen und darüber werden wir euch natürlich auf dem laufenden halten.

Quelle: worldofwarcraft.com