Battlefield 1 – Neue Infos zum DLC und Zukunftsplänen

Auf der EA Präsentation auf der E3 wurde der nächste DLC „In the Name of the Tsar“ ausgiebig der Öffentlichkeit vorgestellt. DICE hat im Laufe der Präsentation wertvolle Informationen rund um den DLC Preis gegeben. Demnach wird der DLC im September für Premium Mitglieder erscheinen. Für die restlichen Spieler wird dieser, wie schon im letzten DLC „They Shall Not Pass!!“ wohl wieder einige Zeit später erscheinen. Mit dem DLC wird Battlefield um elf Waffen, sechs neue Karten, weitere Operationen und Fahrzeuge, wie den massiven Bomber Ilya Muromets, und den neuen Spielmodus Versorgungsabwurf weiter ergänzt.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar Official Teaser Trailer

Um die Wartezeit bis zum nächsten DLC zu verkürzen wird DICE mit den monatlichen Updates weitere Neuerungen ins Spiel bringen. Im Juni erscheint für Premium Pass Besitzer mit dem Update die Map „Nivelle-Nächte eine neue Map. Im darauffolgenden Monat wird mit Prise de Tahure eine weitere neue Map erscheinen. Beide Karten sind in der Erweiterung „They Shall Not Pass“ beinhaltet. Im Laufe des Jahres wird es mit Battlefield 1 Turning Point der dritte DLC zum 1.WK Shooter erscheinen. Anfang 2018 wird es dann mit Battlefield 1 Apokalypse weiter gehen.

Quelle: youtube.com (Battlefield)