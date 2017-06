Battlefield 1 – In the Name of the Tsar DLC bringt Russland ins Spiel

Battlefield 1 erhält einen neuen DLC. Dazu wurde eben auf der Pressekonferenz von EA ein Teaser veröffentlicht. Im „In the Name of the Tsar“ wird zum ersten mal auch die russische Armee mitmischen.

Neue Karten, neue Schlachten

Battlefield 1: In the Name of the Tsar bietet gleich sechs neue gigantische Karten, auf denen der erste Weltkrieg ausgetragen wird. Da es dabei auch nach Russland geht, sollten sich Spieler auf Kälte und viel Schnee einstellen. Der DLC wird im September diesen Jahres erscheinen.

