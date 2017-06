Assassin’s Creed Origins – Voller Leak durch Gameinformer Cover

Ja und da ist jede noch verbliebene Überraschung dahin. Das Gameinformer Cover wurde vorzeitig geleakt und hat viele Details zu Assassin’s Creed Origins offengelegt. Mit dabei ist sogar das Release Datum für den neuen Teil, dass wohl im Oktober erscheinen soll.

Cover Leak spoilert Assassin’s Creed Origins komplett

Via Reddit wurde das nächste Gameinformer Cover geleakt und die enthaltenen Informationen. Die Ausgabe enthüllt die typischen Massen an unterschiedlichen Versionen und Preorder Boni. Unter anderem eine Bonus Mission mit dem Titel „Secret Of The First Pyramids“. Die Informationen zum Spiel selbst umfassen u.a. folgendes:

Ba Yek ist der Hauptcharakter und ist ein Medjay

Ba Yek ist der Gründer der Brotherhood

Charakter kann angepasst werden

Eagle Vision ist im Spiel – diesmal durch einen echten Adler der Senu heißt

Memphis und Alexandria sind zwei der Schauplätze

zwei Bögen als Waffen und zwei Melee Waffen gleichzeitig, Faustkampf wieder dabei

Navigationssystem ähnlich wie Horizon Zero Dawn

Pferde und Kamele als Reittiere

Gräber können erkundet werden (#TombRaider)

Charakter kann schwimmen und tauchen, alles ist kletterbar

