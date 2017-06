Kingdom Come Deliverance – Releasetermin enthüllt

Bereits auf der RPC war es uns vergönnt, einen kleinen Blick auf das mittelalterliche Rollenspiel Kingdom Come Deliverance zu erhaschen. Nun haben die tschechischen Entwickler von Warhorse Studios einen finalen Releasetermin verkündet, der von einem ansehnlichen Trailer begleitet werden.

Demnach wird das Spiel leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Doch Anfang des nächsten Jahres, am 13. Februar 2018 soll Kingdom Come Deliverance für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Für die PC-Version müsst ihr 49,99 € bezahlen, für die Konsolen wird es um 10 € teurer.

Henry, der Sohn eines Schmiedes, gerät in einen Bürgerkrieg, der ihm alles genommen hat. Um der brutalen Gewalt zu entkommen, schnappt er sich sein Schwert um zurückzuschlagen und den Tod seiner geliebten Familie zu rächen.

Quelle: Warhorse Gaming