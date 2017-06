Ever Oasis – Neuer Trailer zur mysteriösen Wüstenwelt

In Ever Oasis, das am 23. Juni exklusiv für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie erscheint, verleiht dem Action & Adventure-Rollenspiel Gerne einen neuen Dreh. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines pflanzenartigen Sprösslings und freundet sich mit dem Wassergeist Esna an, um die Wüste zum Erblühen zu bringen. Mit ihrer Oase erschaffen sie einen Ort der Sicherheit und Ruhe, inmitten einer Welt, die vom lebensfeindlichen Chaos bedroht ist. Der Spieler hilft allen, die die Oase erreichen, ermutigt sie, sich dort niederzulassen und eigene Shops (sogenannte Knospenläden) zu eröffnen. Mit ihnen verdienen sie ihren Lebensunterhalt und verwandeln die Oase allmählich in einen Ort, in dem der Handel floriert.

Dazu müssen sich die Spieler aber auch hinaus in die Wüste wagen, um wertvolle Rohstoffe zu sammeln. Zudem gilt es die Rätsel zu lösen, die sich in zahllosen Dungeons voller Geheimnisse verbergen. Immer wieder schließen sich neue Verbündete den Helden des Spiels an. Deren Hilfe können sie gut gebrauchen, denn Chaos und Verderben lauern überall: Ganze Scharen von Gegnern warten nur darauf, den Sprössling in Echtzeit-Kämpfen anzugreifen.

Alle diese Elemente werden von einer Geschichte zusammengehalten, die den emotionalen Kern des Spiels ausmacht. Das Spiel macht es erforderlich, seine Ressourcen sorgfältig zu sammeln und zu verwalten. In seinem Verlauf lernen die Spieler, dass jedoch Freundschaft die wichtigste Kraftquelle ist, die es zu pflegen gilt.

„Die Story soll illustrieren, wie wichtig Freundlichkeit ist, und sie soll – hin und wieder – das Herz berühren. In der Geschichte von Ever Oasis dreht sich alles darum, mit Freunden zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Darum wollten wir keinen Helden erschaffen, der alles alleine bewältigen können. Die Charaktere geraten daher immer wieder in die unterschiedlichsten Situationen, in denen es unmöglich ist, ohne die Hilfe anderer Bewohner der Oase weiterzukommen.“

Wer Ever Oasis im Nintendo eShop kaufen möchte, kann sich über das Bonusprogamm My Nintendo noch vor dem Marktstart eine exklusive Belohnung sichern. Alle Inhaber eines My Nintendo-Kontos, die zwischen dem 15. und dem 30. Juni 30 Goldpunkte eintauschen, erhalten 10 Prozent Nachlass auf das Spiel, wenn sie es sich zwischen dem 23. Juni und dem 7. Juli zulegen. Für den Pre-Load des Spieles benötigt ihr 6246 Blöcke auf eurem Nintendo 3DS, was einer Dateigröße von 780,75 MB entspricht.

Quelle: Nintendo