Dragon Ball Fighters – Neuer Klopper mit Goku & Co. kommt 2018

Das Dragon Ball Franchise bietet bereits eine Menge Spiele, und in den meisten von ihnen geht es, wie sollte es auch anders sein, ums Kämpfen. Der neueste Teil, welcher nun angekündigt wurde, nimmt dies sogar wörtlich, denn das Kämpfen steht beim neu angekündigten Teil schon im Titel.

Kämpft 3VS3 in 2.5D

Dragon Ball Fighters wird ein von Arc System Worsk entwickelter 2.5D-Klopper. Das Entwicklungsstudio ist unter anderem für die Guilty Gear- und Blazblue-Reihen verantwortlich. Ihr kämpft in einem 3 gegen 3 Modus gegeneinander und könnt natürlich aus einem riesigen Roster an Charakteren wählen. Es soll Anfang 2018 für PS4, Xbox One und Steam erscheinen.

