Destiny 2 – Activision kündigt Details für E3 an

Destiny Fans können die E3 wahrscheinlich kaum mehr erwarten, denn einige Infos stehen noch aus. Im offiziellen Blog hat Activision neue Informationen zu Destiny 2 für die E3 angekündigt. Es wird also vor allem auf dem Sony Event Neuigkeiten geben.

Destiny 2 näher beleuchtet

Im Blogpost teast Activision die Verkündung des Beta Termins, sowie Details zum Playstation exklusiven Inhalt an. Anhand eines Screenshots und ein wenig Zahlenspielerei, ist die bisherige Vermutung, die Beta könnte am 17.07. starten. Ob sich dies bewahrheitet werden wir am Dienstag morgen erfahren.

