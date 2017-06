Xbox One – So viele Spieler nutzen die Abwärtskompatibilität

Ein Feature welches die Xbox One von ihren Konkurrenten unterscheidet ist die Abwärtskompatibilität. Mit diesem Feature lassen sich bestimmte Xbox 360 Spiele auf der aktuellen Konsole spielen. Nun wurde von Mike Nichols, Corporate Vice President und CMO für Xbox bei Microsoft.bekannt gegeben wie viel Prozent der Spieler dieses Feature nutzen. Demnach nutzen etwa 50 Prozent der Xbox One Besitzer dieses Feature. Insgesamt wurden mehr als 508 Millionen Spielstunden mit dem spielen von Xbox 360 Spielen auf der One verbracht. Microsoft wird auch mit der kommenden Scorpio an dem Feature festhalten. Wodurch auf der Scorpio auch Xbox One Spiele laufen werden.

Habt ihr schon einmal Xbox 360 Spiele auf eurer Xbox One gespielt? Oder wünscht ihr euch das feature auch für die Playstation 4 oder Nintendo Switch?

Quelle: twitter.com (Mike Nichols)