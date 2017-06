Shenmue 3 – Release auf 2. Halbjahr 2018 verschoben

Als Shenmue 3 auf der E3 2015 angekündigt wurde, waren die Fans völlig aus dem Häuschen. Endlich ging das von vielen so heiß geliebte Abenteuer weiter. Yu Suzuki, Chefentwickler von Shenmue, peilte dabei einen Release für Dezember 2017 an. Nun verkündete er in einer kleinen Videonachricht, dass sich die Fans leider noch ein wenig länger gedulden müssen.

Halbjahr 2 von 2018 ist es soweit

In dem Video bedankt sich Suzuki bei allen, die das Projekt auf kickstarter unterstützt haben. Seit erreichen des Ziels sei Shenmue 3 jedoch größer und umfangreicher geworden, als er es sich ausgemalt habe. Man wolle jenes Spiel erschaffen, welches sich die Fans auch erhoffen und welches Suzukis Traum von vor 16 Jahren gerecht wird. Und aus diesem Grund habe man den Zeitplan der Entwicklung anpassen müssen. Shenmue 3 wird somit im zweiten Halbjahr 2018 erscheinen.

Quelle: Shenmue Dojo (Youtube)