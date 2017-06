Project Cars 2 – Releasetermin bekannt gegeben

Rennspielfans können den Release der kommenden Rennsimulation Project Cars 2 kaum abwarten. Bislang war nur bekannt, dass das Spiel von den Slighty Mad Studios noch in diesem Jahr scheinen wird. Doch heute wurde der Releasetermin bekannt gegeben. Demnach erscheint Project Cars 2 am 22. September 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC. Desweiteren wurde ein neuer Trailer zum Rennspiel veröffentlicht, der einen Einblick in das Spiel und deren vielfältigen Autos gibt.

Project Cars 2 – E3 Sizzle Trailer

Zusätzlich zu den Releasetermin und dem neuen Trailer wurden auch weitere Infos bekannt gegeben. So wird es zum Launch des Spiels insgesamt elf verschiedene Porsche Modelle zum fahren geben. Folgende Porsche Fahrzeuge sind im Spiel enthalten:

Porsche 911 GT1-98

Porsche 911 GT3 R (991)

Porsche 911 GT3 R Endurance (991)

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 918 Spyder

Porsche 935/77

Porsche 935/80

Porsche 936 Spyder

Porsche 962C

Porsche 962C Langheck

Porsche Cayman GT4 Clubsport

Quelle: youtube.de (projectcars), projectcarsgame.com