NAT-Talk #25 – Preview zur E3 2017

Thema vom heutigen NAT-Talk: Nur noch wenige Stunden und die ersten großen Livestreams und Pressekonferenzen starten in Los Angeles. Grund genug also fürs gesamte NAT-Games Team auf die E3 2017 zu blicken und unsere Prognose abzugeben. Kommt endlich Beyond Good and Evil 2, Half Life 3, Bully 2 und gibt es ein Wiedersehen mit Sam Fisher? All diesen Gerüchten nehmen wir uns in unserer E3 2017 Vorschau an.

Moderation: Tobias Liesenhoff

Gäste: Marco Schmandt, Jasmin Paskuda, Jonathan Klug, Kevin Kreisel, Maarten Cherek

