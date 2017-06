CD Projekt RED – Entwickler wird erpresst

Wie der Entwickler CD Projekt RED verlauten lässt, wird dieser gerade erpresst. Informationen zu Cyberpunk 2077 werden genutzt um das Studio finanziell bluten zu lassen. Eine offizielle Meldung dazu wurde jetzt im offiziellen Forum dazu veröffentlicht.

CD Projekt RED soll Lösegeld zahlen

Eine oder mehrere Personen haben offenbar frühe Konzepte und Materialien zu Cyberpunk 2077 in ihre Hände bekommen. Jetzt fordern sie vom Witcher Entwickler Lösegeld in unbekannter Höhe, andernfalls sollen die Informationen veröffentlicht werden. In einem Statement bekräftigt CD, dass sie nicht beabsichtigen der Forderung nachzukommen und hoffen das interessierte Gamer auf offizielle Informationen zu Cyberpunk warten werden. Die betreffenden Ermittlungsbehörden wurden eingeschaltet.

Quelle: forums.cdprojektred.com