Minecraft Story Mode – Season 2 des Telltalle-Titels angekündigt

Der Minecraft Story Mode geht in eine zweite Runde. Das in der Welt des Blöckchenbauens spielende Adventure von Telltalle bekommt eine zweite Season. Dies bestätigte sowohl Telltale als auch Mojang. Die Abenteuer von Jess werden somit fortgesetzt, und wie es bei Telltale üblich ist, haben eure Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte.

Story aus Teil 1 kann übernommen werden

Die Entscheidungen, welche ihr in Season 1 vom Minecraft Story Mode treffen konntet, werden im zweiten Teil übernommen. Doch auch wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, kann man den zweiten Teil bedenkenlos spielen, so Telltale. Mittels des „Crowd Play“ Features können eure Familie und Freunde euch mit mobilen Geräten unter die Arme greifen und die Geschichte beeinflussen. Minecraft Story Mode: Season 2 erscheint am 11. Juli und wird aus fünf Episoden bestehen.

Quelle: minecraft