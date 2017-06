For Honor – PC Spielerbasis extrem gesunken

Das große Interesse an For Honor, wurde schon kurz nach Release von mehreren technischen Problemen überschattet. Wer schon dachte The Division hätte Ubisoft als Beispiel gereicht, für was passiert wenn man ein Spiel mit derartigen Problemen veröffentlicht, irrt sich.

PC Spieler lassen For Honor fallen

Schon zum Launch startete der ambitionierte Fighter mit deutlich weniger Spielern als noch in der Beta. Trotz der neuen Season scheint es jetzt aber zumindest auf Steam dem Ende entgegen zu gehen. Aktuell hat der Titel 95% seiner Spieler auf Steam verloren. Diese Zahlen sind dabei noch dramatischer als bei The Division, dass ebenfalls einen massiven Verlust an Spielern zu verkraften hatte. Ob sich die Schlachtplatte davon noch mal erholen kann, bleibt abzuwarten.

Quelle: githyp.com