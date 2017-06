Battleborn – Kostenlose Fassung spielbar

Das sich Battleborn deutlich schlechter verkauft hat als vom Publisher 2K erwartet, daran besteht kein Zweifel. Um den den Spielerschwund für den MOBA-Shooter anzukurbeln, wurde heute eine Free-Trial-Version des Spiels für Playstation 4, Xbox One und PC angekündigt. In dieser Version erhält man Zugriff zu allen kompetitiven Multiplayer-Modi und Karten ohne Levelobergrenzen. Nicht mit Inbegriffen in der FreeTrail Fassung ist die Kampagne, für die man sich das Spiel kaufen muss. Zudem gibt es in dieser Fassung kein Zeitlimit, wodurch man diese ausgiebig spielen kann.

Battleborn: Free Trial Launch Trailer

Im Spiel wird es in jeder Woche eine neue Rotation mit sechs der insgesamt 30 Helden geben. Nach einer Woche werden dann andere Helden angeboten. Die Fortschritte die man im Spiel erspielt werden gespeichert und beibehalten. Zudem kann über ein Founder’s Pack Zugung zu allen Helden und weiteren Extras erhalten. Wer Battleborn bereits besitzt, wird automatisch in den Founder Status angehoben. Zudem lassen sich auch Helden und andere Extras mit Ingame Credits freischalten. Diese Währung erhält man im Spiel durch Multyplayer Matches. Für die neuen Spieler wurde desweiteren das Matchmaking-System überarbeitet, wodurch der Einstieg für Neulinge erleichtert werden soll. Auch neue Trainingsmodi haben es ins Spiel geschafft und beitet Neuelinge damit einen besseren Einstieg.

