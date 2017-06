Pokémon Ultrasonne & Ultramond – Direct kündigt neue Editionen an

Nintendo hat um 16:00 deutscher Zeit die neuste Direct-Ausgabe präsentiert, die sich rund um das Taschenmonsterspiel Pokémon drehte. In der Direct wurden neben neuen Titeln für die Virtual Console und die Switch zwei neue Editionen für den Nintendo 3DS angekündigt, die auf die Namen Pokémon Ultrasonne und Ultramond hören.

Neue Pokémon, alte Welt

Die Editionen Ultrasonne und Ultramond spielen in der gleiche Welt wie die Vorgänger Sonne und Mond in der Alola-Region. Allerdings sollen die neuen Spiele mit einer anderen Story, frischen Protagonisten und neuen Pokémon daherkommen. Auch die legendären Pokémon Solgaleo und Lunala erhalten neue Formen, die im Zusammenhang mit dem Pokémon Necrozma stehen könnten. Die neuen Editionen erscheinen am 17. November 2017 weltweit im Handel. Alle weiteren Informationen könnt ihr auf der offiziellen Website nachschlagen.

Quelle: Nintendo Direct