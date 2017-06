Mittelerde: Schatten des Krieges – Troy Baker mit dabei

In wenigen Monaten soll mit Mittelerde: Schatten des Krieges der Nachfolger des Überraschungshits aus dem Jahre 2014 erscheinen. Wie jetzt Publisher Warner bekannt gegeben hat, hat man sich für die Vertonung eine stimmgewaltige Verstärkung geholt. Denn kein geringer als Troy Baker wird die englische Vertonung von Monolith im Spiel übernehmen. Die englische Tonspur wird in der deutschen Fassung auswählbar sein. Zudem übernimmt Troy Baker neben den Synchronarbeiten auch erweiterte Aufgaben als Performance Capture Director des Spiels. Mit seinen umfangreichen Erfahrungen die er als Schauspieler hat, sollen so die anderen Charaktere besser zur Geltung kommen und zu der eigenständigen Geschichte von Mittelerde: Schatten des Krieges passen.

Mittelerde: Schatten des Krieges soll am 10. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: shadowofwar.de