Bigben Interactive – Diese Spiele werden auf der E3 präsentiert

Publisher Bigben Interactive hat sein Spiele-Lineup für die E3 2017 bekannt gegeben, die für Messebesucher und Pressevertreter anspielbar sein werden. Vom 13. bis 15. Juni wird Bigben in der West Hall des Convention Centers in Los Angeles am Stand 4112 vertreten sein.

Folgende Spiele werden vor Ort vertreten sein

WRC 7 (Kylotonn Racing Games) – das offizielle Videospiel zur 2017 FIA World Rally Championship

(Kylotonn Racing Games) – das offizielle Videospiel zur 2017 FIA World Rally Championship TT Isle Of Man (Kylotonn Racing Games) – die erste Simulation des legendären Motorradrennens

(Kylotonn Racing Games) – die erste Simulation des legendären Motorradrennens Outcast – Second Contact (Appeal Studio) – das Remake des klassischen Action-Adventures von 1999

– Second Contact (Appeal Studio) – das Remake des klassischen Action-Adventures von 1999 Rugby 18 (Eko Software) – die überragende Rückkehr der Rugby-Simulation auf Konsolen und PC

(Eko Software) – die überragende Rückkehr der Rugby-Simulation auf Konsolen und PC Hunting Simulator (Neopica) – eine naturnahe und authentische Jagd-Simulation

Desweiteren wird Bigben Interactive Hardware zu der aktuellen Konsolengeneration veröffentlichen und die Peripheriegeräte der Marke Nacon präsentieren. Nach dem Erfolg des Revolution Pro Controllers, der seit Dezember 2016 erhältlich ist, hat das Nacon-Team neue Überraschungen für die Gamer parat.

Quelle: Bigben Interactive