Mega Man – Capcom kündigt Legacy Collection 2 an

Mega Man kehrt schon bald zurück auf Konsolen und PC. Ein koreanische Ratingagentur hatte es zwar schon geleakt nun hat Capcom es aber offiziell gemacht. Mehr vom blauen Roboboy für alle und das schon im August.

Mega Man bekommt neue Legacy Collection

In der Collection werden diesmal vier Titel zusammengefasst und mit Bonusinhalten und Challenges versehen. Die Teile 7 bis 10 werden enthalten sein und die Collection soll für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Bereits am 8. August ist es angeblich soweit mit dem Release, der dann sowohl als Retail als auch als digitale Version erfolgen soll.

