Devolver Digital – Öffentlicher E3 Part gestrichen

Im Mai hatte Devolver Digital angekündigt, eine öffentliche Veranstaltung während der E3 anzubieten. Alle Fans sollten bei dem Indie Picnic herzlich Willkommen sein. Wie es aussieht wird daraus aber nun nichts mehr werden, denn der Event musste jetzt abgesagt werden.

Devolver Digital ohne öffentlichen Event

In einem Post auf ihrer Website, zeigte sich das Devolver Team sehr enttäuscht darüber den Event absagen zu müssen. Leider wurden die nötigen Genehmigungen für den Event nicht erteilt. Fans können also nur den Devolver Public Access Stream on Twitch verfolgen.

