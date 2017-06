Am 18. Juli erscheint Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für PCs und PlayStation 4. Entwickler Prideful Sloth kündigte auch eine Retailversion für PlayStation 4 an, welche in Zusammenarbeit mit Indie-Publisher Merge Games für 19,99 Euro in den Handel kommen soll. Neben dieser Retailversion wird es auch eine Signature Edition geben, welche neben Stickern, einer Münze und einem Artbook auch signiert sein und 30,00 Euro kosten wird.

Quelle: JPGames