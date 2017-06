New Frontier Days: Founding Pioneers – Erscheint bald auf Steam

Nachdem New Frontier Days: Founding Pioneers im März für Nintendo Switch erschien, soll nun laut Entwickler Arc System Works die Simulation am 7. Juni für PCs via Steam erhältlich sein. Ursprünglich erschien New Frontier Days: Founding Pioneers 2016 für Nintendo 3DS. In drei Modi sollten Spieler eine blühende Metropole aus einem leeren Fleckchen Land erbauen. Entweder im Story-, Survival- oder Free-Modus wurden Gebäude gebaut, Rohstoffe gesammelt und Eindringlinge vertrieben.

Quelle JPGames, Gematsu (via Youtube-Video)