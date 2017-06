Lost Sphear – Weitere Details zum Spiel veröffentlicht

Bereits in dieser Woche gaben Square Enix und Tokyo RPG Factory bekannt, dass das Spiel Lost Sphear sich in Entwicklung befindet und Anfang des Jahres 2018 erscheinen wird. Das JRPG wird für die Switch, PlayStation 4 und den PC erscheinen. Nun hat sich auch Nintendo selbst zu Wort gemeldet und weitere Informationen zum Spiel bekannt gegeben.

Neues Kampfsystem und mehr

In der Welt von Lost Sphear sind die Erinnerungen ein wichtiger Baustein der Welt, denn ohne sie wäre die Welt verloren. An einem schicksalshaften Abend hat der junge Kanata einen Albtraum und stellt fest, dass seine Heimatstadt sich auflöst. Mit der Hilfe eines dubiosen Verbündeten namens Van und den Lehren eines mysteriösen Mannes aus seinem Traum, erwacht die Kraft der Erinnerungen in in Kanata. Nun kann der Junge seine Heimatstadt Stück für Stück wieder aufbauen. Doch auch der Rest des Imperiums leidet an verlorenen Erinnerungen, so macht sich Kanata auf die Reise mit seinen Freunden Lumina und Locke, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Kenner von I Am Setsuna werden Parallelen zwischen diesem und Lost Sphear erkennen, doch einige Features unterschieden Lost Sphear von I Am Setsuna:

Die Kraft der Erinnerungen wird nicht nur einen Großteil der Story ausmachen, sondern sich auch auf das Gameplay auswirken. Dabei muss der Spieler verschiedene Erinnerungen sammeln und wiederherstellen.

Das neue Kampfsystem in Lost Sphear ist das ATB 2.0, dass einem viel mehr Freiheiten im Kampf lässt. Ihr könnt nun Charaktere auf dem Kampffeld bewegen, außerdem werden sich viele Sprüche und Fähigkeiten auf das Areal auswirken

