League of Legends – Unterstützung für Mac OS X 10.7 endet

Mit dem nächsten Patch 7.15 wird Riot die League of Legends Unterstützung für das Mac OS X 10.7.5 (Lion) System. Damit hebt Riot die minimalen Systemvoraussetzungen auf 10.8 (Mountain Lion) an. Spieler die also mit der alten Version League of Legends weiterhin spielen wollen, müssen diese aktualisieren – dafür kann folgender Link genutzt werden um das Upgrade bei Apple zu kaufen.

Riot gibt aus folgenden Gründen an, wieso die Systemvoraussetzungen nach nun drei Jahren angehoben wurden:

Es wird immer schwieriger, OS X 10.7 zu unterstützen, da immer mehr Systeme und Produkte von Drittanbietern die Unterstützung von Lion einstellen.

Wir können unseren C++ Compiler nicht aktualisieren – die nächste Aktualisierung der Software wird Lion nicht mehr unterstützen, und wir müssen während der Entwicklung weiterhin komplizierte Notlösungen nutzen, um sicherzustellen, dass das Spiel unter Mac-Versionen stabil läuft.

Quelle: leagueoflegends.com