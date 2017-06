Diablo 3 – Rise of the Necromancer, neuer Trailer

Bald ist es soweit und Diablo 3 – Rise of the Necromancer (Rückkehr des Totenbeschwörers) wird veröffentlicht. Passend dazu hat Blizzard nun einen Trailer zur Eröffnungskampagne der neuen Totenbeschwörer Klasse veröffentlicht. Im unserem Video wird eine weibliche Totenbeschwörerin präsentiert und somit können Spieler einen Einblick in den Abschnitt vor dem Beginn der Story-Kampagne erhaschen. Auf der offiziellen Diablo Seite ist das passende Video zum männlichen Totenbeschwörer zu finden.

Die Erweiterung kommt mit zahlreichen Updates, wie zwei zusätzlichen Beutetruhen-Fächern, zwei zusätzlichen Charakterplätzen, vielen kosmetischen Belohnungen und natürlich mit der Totenbeschwörerklasse. Laut Blizzard erscheint das umfangreiche Upgrade mit Patch 2.6.0.

Quelle: battle.net