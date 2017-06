Blizzard – Nun auch auf Instagram

Wolltet ihr schon immer mal wissen, was alles so hinter den Kulissen von Blizzard passiert? Das Studio ist zwar schon länger auf Facebook, YouTube und Twitter unterwegs, Instagram fehlte allerdings bisher, doch das wurde nun direkt mit zwei Kanälen nachgeholt. Auf dem offiziellen Blizzard Entertainment Kanal werden Follower mit Ankündigungen und Artwork auf dem neusten Stand gehalten und auf Life at Blizzard gewährt euch Blizzard einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Dort erwarten euch zum Beispiel Schnappschüsse der Entwickler, wie sie im Fitnessstudio schwitzen oder ihre Büros „verschönern“.

Quelle: instagram Blizzard Entertainment und Life at Blizzard