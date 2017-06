Splatoon 2 – Das müsst ihr alles für den Voice Chat tun

Splatoon 2 wird, anders als sein Vorgänger, einen Voicechat besitzen. Dieser wird aber, leider nintendotypisch, nur für eure Freunde gelten. Eine Kommunikation mit einem zufälligen Team ist weiterhin nur mit Ingame-Nachrichten möglich. Und Nintendo scheint die Angelegenheit noch weiter unnötig kompliziert zu machen. Ein Diagramm für das offizielle Splatoon 2-Headset von Hiro zeigt euch nämlich, wie ihr euren Voice Chat anschließen und konfigurieren müsst.

Kommunikation nur per App

Wie ihr den Bildern entnehmen könnt, müsst ihr euch einige Gadgets zulegen, um in Splatoon 2 kommunizieren zu können. Neben dem Headset und der App auf eurem Smartphone kommt auch noch ein Adapter dazu. Der Sound des Spiels kommt von der Switch, also wird die eingestöpselt. Die Stimmen eurer Freunde kommen dann von der App aus dem Handy, also muss dieses auch eingesteckt werden. Der Adapter kommt schließlich an das Headset. Die Kabel sind dabei nicht besonders lang. Alles in allem scheint Nintendo die Online-Kommunikation nur unnötig zu verkomplizieren, und Fans dürften von dieser Lösung nicht besonders begeistert sein.

Quelle: Kotaku