Mittelerde Schatten des Krieges – Release verschoben

Wer schon die Schwerter für den nächsten Ausflug in die Welt Tolkiens gewetzt hat, darf diese erst mal wieder verstauen. Der Release von Mittelerde Schatten des Krieges wurde verschoben und Fans müssen bis zum Herbst warten.

Mittelerde Schatten des Krieges erst im Oktober

Via Twitter hat das Entwicklerteam verlauten lassen, dass Talions neues Abenteuer erst im Oktober erscheinen wird. Die Entwickler geben als Grund an, die Zeit nutzen möchten um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Am 10. Oktober soll es dann soweit sein und mehr Infos sollen zur E3 kommen.

Middle-earth: Shadow of War will now launch worldwide on Oct. 10, 2017. Read the full statement here: https://t.co/kclXX4GHzA — Shadow of War (@shadowofwargame) 1. Juni 2017

Quelle: @shadowofwargame (via Twitter)