Tekken 7 – 8-Bit-Trailerreihe fasst Storyline zusammen

Beinahe 23 Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Beinahe 23 Jahre ist es her, dass der erste Tekken-Teil auf der PlayStation Einzug hielt. Seitdem sind viele Ableger des Prügel-Klassikers erschienen und so manch einer, der irgendwann mal kurz nicht aufgepasst hat, steigt bei der verzwickten Storyline rund um die Mishima-Familie und das unheilbringende Teufels-Gen schon lange nicht mehr durch. Im Zuge des kommenden Release von Tekken 7 am 2. Juni 2017 veröffentlichte Bandai Namco also den ersten Teil einer 8-Bit-Trailerreihe, die kurz und bündig die gesamte Geschichte der Vorgänger erklärt.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe (via Youtube-Video)