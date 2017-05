NieR: Automata – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt gegeben

Mit NieR: Automata erschien vor einigen Monaten ein von den Kritikern und Fans gefeiertes Action Rollenspiel. Nun hat Square Enix die aktuellen Auslieferungszahlen des Spiels bekannt gegeben. Und diese können sich durchaus sehen lassen. So wurden seit dem Launch des Spiels mehr als 1,5 Millionen Einheiten des Spiels weltweit ausgeliefert. Bei diesen Zahlen sind sowohl die physikalischem Datenträger als auch digitale Verkäufe mit eingerechnet. Für Square Enix wurden mit diesen Zahlen die Erwartungen signifikant übertroffen. NieR Automata erschien am 23.Februar in Japan und am 10. März in Europa für die Playstation 4 und den PC.

Quelle: twitter.com (NieR_JPN)