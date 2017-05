Lost Sphear – Square Enix kündigt neues Spiel an

Der japanische Publisher Square Enix kündigte nun das JRPG Lost Sphere für den PC, die Switch und PlayStation 4 an. Der Titel soll im Frühjahr 2018 erscheinen und wurde vom Entwicklerstudio Tokyo RPG Factory entwickelt, die auch bereits für I am Setsuna verantwortlich sind. Lost Sphere wird zu einem Preis von 49,99 US-Dollar erscheinen.

Rette deine Heimatstadt!

In Lost Sphere dreht sich alles um den Jungen Kanata, der eines Tages aufwacht und bemerkt, dass seine abgelegene Heimatstadt sich langsam in Luft auflöst. Zusammen mit seinen Freunden reist er in die weite Welt hinaus, um das Verschwinden zu stoppen und dessen Ursprung auf den Grund zu gehen. Das Ziel der Reise ist es, die Stadt mit der Macht der Erinnerung wieder aufzubauen, indem die Truppe Gedanken in Materie manifestiert. Passenderweise hat Square Enix einen Trailer veröffentlicht, der bewegte Bilder zum Gameplay zeigt:

Lost Sphere soll ein erweitertes Gameplay mit einem überarbeiteten ATB-Kampfsystem bieten, bei dem der Spieler während des Kampfes die Position der Kämpfer anpassen kann. Desweiteren werden nahtlose Umgebungen und eine ganze Reihe an Schauplätzen versprochen. Das Spiel wird als Retail-Version für alle PlayStation 4 und Switch-Besitzer im Square Enix Online Store erhältlich sein, PC-Spieler müssen sich mit der Digitalversion begnügen. Als Vorbestellerbonus erwarten euch zwei komponierte Musikstücke des Spieles.

Quelle: Square Enix NA (via Youtube)