Gewinnspiel – Wir verlosen ein Zippo Sturmfeuerzeug

Im Oktober 2016 wurden Assassin´s Creed und Zippo Fans dazu aufgerufen, für ihr Lieblingsdesign abzustimmen, welches es im Frühjahr 2017 zu kaufen geben wird. Alle Designs zeigen die ikonische Insignie des Assassin´s Order, die Todfeinde der Templer in der Welt von Assassin´s Creed. Mehr zu dieser News gibt es hier!

Wir dachten uns, verlosen wir doch einfach zusammen mit Zippo ein originales Zippo Sturmfeuerzeug in einem coolen Pool-Design. Es ist 60 Gramm schwer, besteht aus mehr als 20 Einzelteilen, ist 5,6 x 3,6 x 1,1 cm groß und seit mehr als 80 Jahren Kult. Der Name steht nicht nur für eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Er steht auch für hochwertige Produkte mit Sammlerwert und einzigartige Designs.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: ein originales Zippo Mazzi

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite

2.) Du folgst uns auf Twitter

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest uns folgende Frage: Welches Videospiel / welchen Videospielcharakter hättest du gerne auf deinem Zippo?

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 08. Juni 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Zippo für die Bereitstellung der Preise