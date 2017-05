Gewinnspiel – Wir verlosen ein Prey-Merchandise-Paket

Prey ist ein Science Fiction-Actionspiel in First Person-Perspektive von den Arkane Studios – den preisgekrönten Köpfen hinter dem „Spiel des Jahres 2012“ Dishonored: Die Maske des Zorns. Bekannt für kreatives Gameplay, einzigartige Welten und tiefgründige Geschichten erfinden Arkane diese Welt von Grund auf neu und versehen sie mit einem psychologischen Twist. In Prey schlüpfen Sie in die Rolle des ersten durch außerirdische Kräfte weiterentwickelten Menschen, der sich an Bord einer verlassenen Raumstation befindet, die angegriffen wird. Um auf Ihrer Suche nach Antworten zu überleben, sind Improvisation und Kreativität gefragt. Prey geht mit seiner Story in einem gefährlichen Universum vollkommen neue Wege.

