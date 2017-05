Fire Emblem Warriors – Weitere Details enthüllt

Bereits im kommenden Herbst erscheint das aus dem Hause Koei Tecmo stammende Hack’n’Slay Fire Emblem Warriors für den Nintendo 3DS und die Nintendo Switch. Zum Crossover-Titel sind dank der aktuellsten Ausgabe der japanischen Famitsu nun weitere Informationen zu den spielbaren Charakteren und einigem mehr aufgetaucht.

Viele spielbare Charaktere aus anderen Fire Emblem-Titeln

In Fire Emblem Warriors wird es die zwei neue spielbare Protagonisten Shion und Lian geben, zwei weitere mit den Namen Darios und Yuana müssen noch enthüllt werden. Die Zwillinge Shion und Lian gesellen sich zu bekannten spielbaren Charakteren wie Marth und Chrom, in der Regel stammen die Charaktere aus den Spielen Fire Emblem: Shadow Dragon, Fire Emblem Awakening und Fire Emblem Fates. Leider haben es nicht alle Hauptcharaktere der Fire Emblem-Reihe ins Spiel geschafft, da es sonst zu viele Schwertkämpfer geben würde. Man kann während des Spielens zwischen den Charakteren wechseln, wodurch man unterschiedliche Waffen und Klassen steuern kann. Auch Magier und Bogenschützen sollen steuerbar sein. Die Anzahl der spielbaren Charaktere soll größer sein als die des ersten Teiles eines jeden Warriors-Crossover-Spiels.

Aus der Fire Emblem-Reihe ist vor allem das Waffendreieck bekannt, welches auch seinen Weg in den Crossover-Titel finden wird. So sind nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip einige Waffen effektiv gegenüber anderen. Die Entwicklung wie die Charaktereinstellungen werden von Intelligent Systems bewacht. Zum Spiel gibt es ein großes, vollvertontes Skript. Es wird auch Dialoge mit anderen Charakteren aus einer Vielzahl von Fire Emblem-Spielen geben, die die jeweiligen Beziehungen stärken können. Doch in Fire Emblem Warriors kann man mit guten Freunden weder eine Liebelei noch eine Hochzeit eingehen. Der Titel soll sich laut aktuellstem Entwicklungsstand bei 70% befinden. Das Hauptaugenmerk des Spiels liegt auf dem Schild des Feuers, welches sich aus Zeit und Raum hervor tat.

