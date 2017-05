Battlefield 1 – Mai Update erschienen

Battlefield 1 Entwickler DICE hatte ja vor kurzem versprochen, jeden Monat ein Update für den 1.WK Shooter zu veröffentlichen. Dieses Versprechen wird auch weiterhin eingehalten. Denn heute ist das Mai-Update für alle Plattformen erschienen. Dieser bringt eine Vielzahl an kleinen Verbesserungen im Spiel. So wurden Anpassungen im Operationsmodus vorgenommen, wodurch nach einer abgeschlossenen Operation man eine neue Runde, bei der die Seiten tauschen startet. Desweiteren wurde nun die Ticketanzahl im Vorherrschaftsmodus von 100 auf 200 gesteigert. Damit dauern diese nun länger und die Chance eine vermeintliche Niederlage noch einmal rumzureißen ist damit besser gewährleistet. Viele Anpassungen haben die verschiedenen Fahrzeuge erhalten, wodurch nun ein besseres Balacing gewärleistet sein soll. Genauere Infos über die zahlreichen Anpassungen, findet ihr in den Patchnotes.

Quelle: battlefield.com