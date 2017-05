ARMS – Leinwandstar Twintelle im Trailer

Bereits kurz nach der Direct-Präsentation von ARMS war sie ein Fan-Favorit, jetzt hat sie ihren persönlichen Trailer. Filmstar Twintelle kämpft nicht mit ihren Armen, wie der Name des Spiels eigentlich vermuten lassen sollte, sondern mit ihrer prächtigen Frisur. Und die Moves, die sie mit ihren Haaren austeilen kann, kann man im Trailer bewundern.

Schockt eure Gegner mit Promiglanz

Twintelle flasht ihre Gegner mit ihrer Starpower, so dass deren Angriffe verlangsamt werden. Der Trailer zeigt im Grunde eine etwas mehr erklärte Variante von ihrer Präsentation in der Direct. Ihre drei ARMS werden ebenfalls vorgestellt, sowie ihr spezieller Finishing-Move. Nicht mehr lange, dann könnt ihr Twintelle und die anderen Kämpfer selbst ausprobieren. Das zweite Global Testpunch-Wochenende am 03. und 04. Juni steht vor der Tür, ARMS erscheint dann am 16. Juni.

Quelle: Nintendo UK (Youtube)