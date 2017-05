Pokémon GO – Vorschläge für neue PokéStops bald wieder möglich

Neben den vielen Pokémon die es weltweit zu fangen gibt, sind PokéStops wohl eine der wichtigsten Säulen von Pokémon GO. Schließlich können sich Trainer weltweit versammeln und Lockmodule nutzen um Pokémon in der Umgebung anzulocken und zu fangen. Aber vor allem sind PokéStops in regelmäßigen Abständen Lieferanten für zahlreiche Ingame Gegenstände. Als die Mobil App erschienen ist, konnte man als Spieler bei Niantic Vorschläge für die Positionierung weiterer Pokéstops einreichen. Dabei erhielt Niantic so viele Anfragen und Einsendungen, dass sie mit der Nachbearbeitung nicht hinterher gekommen sind und so wurde diese Funktion kurzer Hand wieder deaktiviert. Die Webseite pokemongohub.net berichtete nun aber, dass Niantic die Funktion für die Vorschläge neuer PokéStops wieder aktivieren will und beruft sich dabei auf einen Twitterbeitrag des Niantic-Supports.

Thanks for your tweet! We're not accepting PokéStop suggestions now, but are working on a way to enable submissions in the future. ^TR https://t.co/ZD3tC4SOnk

— Niantic Support (@NianticHelp) May 22, 2017