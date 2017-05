Golf Story – 2D-Abenteuer auf der Nintendo Switch

Auf ihrem Twitter Account kündigte Sidebar Games das neue 2D-Abenteuer „Golf Story“ für die Nintendo Switch an. Das im 16-Bit-Look präsentierte Spiel soll voraussichtlich im Sommer 2017 als Download im eShop erscheinen und die Geschichte eines Golfers mit einem „großen Traum“ erzählen. Dabei muss man in 8 verschiedenen Welten die unterschiedlichsten Golfaufgaben lösen. Ebenfalls wird es verschiedenste Herausforderungen, Puzzle und knifflige Rätsel geben und auch ein Ingame Shop in dem man neue Ausrüstung erwerben kann. Zusätzlich zu den vielen Golfer-Abenteuer soll es auch Turniere und ähnliches geben.

Excited to announce our game Golf Story coming soon to #NintendoSwitch!https://t.co/v9FSUmmRpn — Sidebar Games (@sidebargames) May 26, 2017

Quelle: golfstorygame.com