From Software – Wird eine neue IP auf der E3 enthüllt?

In wenigen Wochen findet in Los Angeles mit der E3 die wichtigste Videospielmesse der Welt statt. Wie in jedem Jahr gibt es auch im Vorfeld zu dieser eine Vielzahl an Gerüchten. So betrifft es nun den Dark Souls Entwickler From Software. Dieser soll laut Gerüchten Bloodborne 2 auf der Messe enthüllen. Doch auf Reddit geht nun ein ganz anderes Gerücht rum. Denn dort berichtet ein User, dass der Entwickler nicht Bloddborne 2, sondern eine komplett neue IP enthüllen wird. Dieses Spiel soll auf dem Namen Phantom Wail hören und mit dem Setting an die alten Azteken und Mayas erinnern. Daneben soll das Spiel auf Waffen verzichten und eher auf Martial Arts setzen. Zudem berichtet der User, dass From Software wieder eine Partnerschaft mit Sony eingegangen ist und das Spiel somit exklusiv für die Playstation 4 erscheinen würde. Ob an den Gerüchten und dem vermeintlichen Leak etwas dran ist, werden wir vermutlich erst auf der E3 sehen. Denn Entwickler From Software hat noch keine Stellung zu diesem Thema bezogen.

Quelle: reddit.com