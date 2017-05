FIFA 18 – Kommt eine Partnerschaft mit Sony?

In den letzten Jahren hatte, wie jeder Fifa Fans weiß, die Fifa Reihe mit Microsoft eine Partnerschaft. Durch diese gab es für das Spiel exklusive Inhalte, wie die Legends Karten in Ultimate Team Modus. Doch diese Partnerschaft könnte mit dem neuen Ableger zu Sony wechseln. Denn der polnische YouTuber Oskar Junajted“ Siwiec hat eine Bild veröffentlicht, indem er vor einem Plakat des kommenden Ableger steht. Bei diesem ist interessanter Weise an der Stelle wo immer das Xbox One Logo war, nun ein Playstation 4 Pro Logo zu erkennen. Demnach könnte die Partnerschaft nun zu Sony’s Playstation 4 wechseln. Bisher hat sich weder Sony noch EA zu diesem Thema geäußert. Doch spätestens auf der E3, bei dem wohl Fifa 18 offiziel enthüllt wird, werden wir bezüglich diesem Thema mehr wissen.

Quelle: forum.easports.com