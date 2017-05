Dragon Quest X – Erscheinungstermin und Gameplay auf der Nintendo Switch und PS4

Es gibt neue Einblicke in das nächste Rollenspiel „Dragon Quest X“ für die Nintendo Switch und die Playstation 4. So haben Serien-Schöpfer Yuji Horii und Produzent Yosuke Saito während eines Livestream-Events einige Infos durchsickern lassen. So gab es unter anderen einige Gameplay Szenen auf der Nintendo Switch in denen man Einblicke in das Kampfsystem und das Angeln im Spiel erhält. Daraufhin folgen dann noch Szenen von der Playstation 4, hier kann man die schönen Welten im Spiel bestaunen und darf dann noch einen Blick auf einen Bosskampf werfen. Bereits vor einiger Zeit gab Square Enix bekannt, dass die Serie „Dragon Quest X“ für die Wii-Versionen nicht fortgeführt wird da die Updates einfach zu aufwändig seien.

Release von Dragon Quest X bisher nur in Japan

Bisher wurde leider nur der Erscheinungstermin für Japan bekannt geben, dieser soll voraussichtlich am 17. August 2017 für PlayStation 4 und am 21. September 2017 für die Nintendo Switch sein. Ein Termin für Europa steht bisher noch nicht fest, wir werden euch natürlich auf dem laufenden halten. Die beiden Spiele-Versionen sind jeweils für 4,800 Yen – umgerechnet also ca. 38 Euro zu kaufen. Interessant: Zwischen dem 19. Juli und dem 10. August findet eine Beta für beide Versionen statt, bei der ihr euch hier eintragen könnt.

