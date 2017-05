Final Fantasy XII: The Zodiac Age – Trailer zeigt das Gambit-Kampfsystem

Square Enix veröffentlichte einen neuen Trailer zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Dieser thematisiert das Gambit-Kampfsystem und wie es funktioniert. Das Remaster des PlayStation 2 Spiels basiert auf der im Vergleich zum Original verbesserten „International Zodiac Job System“-Version. In dieser wählen die Spieler aus zwölf altbekannten Jobs aus, darunter altbekannte Jobs wie der Rot- oder der Zeitmagier. Erscheinen wird Final Fantasy XII: The Zodiac Age in Europa am 11. Juli für PlayStation 4.

