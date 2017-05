Final Fantasy VII Remake – Square Enix sucht neue Mitarbeiter

Business Division 1 ist der Bereich, der für Mobius Final Fantasy und Final Fantasy VII Remake verantwortlich ist. 1997 änderten wir die Gaming-Szene mit dem weltweiten Hit Final Fantasy VII. Das Remake von diesem Meisterwerk ist Final Fantasy VII Remake.

Für dieses Projekt möchten wir das Original in Bezug auf Qualität übertreffen, indem wir die Zahl der Teammitglieder erhöhen und somit die Entwicklung zu verbessern.

Zusätzlich zu mir haben wir Director Nomura, Scenario-Writer Nojima-san und weitere der ursprünglichen Final-Fantasy-VII-Teammitglieder, die an vorhergehenden Titeln gearbeitet haben. Diese treten nach und nach dem Team bei.

Wie würden Sie uns beim Remake von Final Fantasy VII unterstützen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.

Ich glaube, dass viele von unseren Entwicklern das gleiche Gefühl haben – Final Fantasy VII ist ein besonderer Titel.

Zwanzig Jahre sind vergangen und die Generationen, die nicht mit Final Fantasy VII vertraut sind, wachsen immer weiter. Daher müssen wir ein Remake mit heutiger Technologie und Systemen machen, damit es zu einem Titel wird, der weitere Jahrzehnte überdauert.

Das Reproduzieren von Final Fantasy VII in High-Definition benötigt unglaublich viel Zeit und Ressourcen, wir benötigen also all die Hilfe, die wir kriegen können, um dies zu verkürzen.

An diejenigen von euch, die wegen der Industrie besorgt sind; die Zahl der beheimateten Entwickler ist verglichen mit ausländischen Entwicklern für High-Definition wesentlich geringer. Daher müssen wir so viel Personal wie möglich einteilen, um die Entwicklung dieses Titels zu stärken.

Schließen Sie sich uns an, um die Welt von Final Fantasy VII erneut zu veröffentlichen.

Naoki Hamaguchi