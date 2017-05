Ys VIII Lacrimosa of Dana – Release Termin im September

Die Ys Reihe ist zwar weniger bekannt als die große Namen wie Persona oder Final Fantasy, hat aber dennoch eine treue Fangemeinde. Nach Ys Memories of Celceta und Ys Origins folgt in diesem Jahr Ys VIII Lacrimosa of Dana.

September Release für Ys VIII Lacrimosa of Dana

In der ersten Fortsetzung seit acht Jahren treffen wir Adol wieder. Diesmal schiffbrüchig auf einer verfluchten Insel. Mit den anderen Gestrandeten müsst ihr ein Dorf gründen um euch gegen die wilden Monster zu behaupten. Später müsst ihr Adol helfen seine mysteriösen Träume von einem blauhaarigen Mädchen zu ergründen. Erscheinen soll das neue Abenteuer am 15. September für PS4 und PS Vita.

Quelle: NIS America (via Youtube)